​​​​​​​قسد تلقي القبض على مرتزقة لداعش بينهم قيادي سابق

وبحسب المعلومات التي نشرها المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على موقعها الرسمي، فإن القوات الخاصة تمكنت وبتاريخ 14 تشرين الثاني الجاري من القبض على مرتزِق لداعش في منطقة جديدة عكيدات بدير الزور، وذلك خلال عملية مشتركة مع قوات التحالف الدولي.

فيما ألقت، اليوم، القبض على مرتزِق آخر في ناحية الشدادي كان يحاول تهريب أسر وعناصر لداعش من مخيم الهول، وضبطت الأسلحة التي كانت بحوزته.

فيما أكد المركز الإعلامي أن قواتهم تمكنت أيضًا من اعتقال قيادي سابق في مرتزِقة داعش خلال عملية جرت، اليوم، في شمال ناحية الشدادي.

(سـ)