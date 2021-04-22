​​​​​​​قسد تلقي القبض على مرتزق في بلدة الصور وبحوزته أسلحة وذخائر

ونقلًا عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فإنّ العملية تمت بمشاركة التحالف الدولي، حيث ألقت القبض على المرتزق وبحوزته كمية من الأسلحة والذخائر.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت على موقعها، في نفس اليوم، إلقاء القبض على مرتزقين من داعش خلال عمليتين أمنيتين في قامشلو ودير الزور، أحدهما من بلدة تل حميس التابعة لقامشلو، والثاني من قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي.

وتأتي هذه العمليات في ظل تنامي نشاط الخلايا الإرهابية وتنفيذها العديد من عمليات الاغتيال بحق المدنيين، والعاملين في مجال الإغاثة ضمن المنظمات الإنسانية.

(مـ)