​​​​​​​قسد تلقي القبض على 8 مرتزقة في 4 عمليات أمنية

أفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، عبر بيان كتابي اليوم، بتنفيذ قوات الكوماندوس والوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية خلال الأيام الماضية أربع عمليات أمنية استهدفت خلايا تابعة لمرتزقة داعش في ريف تل حميس ودير الزور ومنبج والحسكة، حيث ألقت القوات القبض على ثمانية مرتزقة من داعش نشطوا خلال الفترة الماضية في "أعمال إرهابية وتسهيل عمل الخلايا الإرهابية في المنطقة".

تل حميس

وفي التفاصيل، أوضح المركز الإعلامي لقسد: "في قرية بلقيس التابعة لتل حميس، ألقت قوات الكوماندوس التابعة لقوات سوريا الديمقراطية القبض على عنصرين نشطين في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، تورطوا خلال الفترة الماضية في تسهيل تحركات الخلايا الإرهابية وتأمين الدعم اللوجستي لها، إضافة إلى جمع المعلومات الاستخباراتية لصالح التنظيم الإرهابي. كما ضبطت القوات كمية من الأسلحة والوثائق بحوزة الخلية الإرهابية".

دير الزور

حول عملية أمنية نفذتها قسد في دير الزور، أوضح البيان: "في بلدة الطيانة شرقي دير الزور، نفذت الوحدات الخاصة في قواتنا عملية أمنية في ريف دير الزور الشرقي، استهدفت خلية إرهابية، وذلك بدعم من التحالف الدولي، حيث ألقت خلالها القبض على عضو في تنظيم داعش الإرهابي، نشط خلال الفترة الماضية في مجال تمويل التنظيم ونقل أموال “الزكاة” إلى الخلايا النشطة في ريف دير الزور".

وأضاف: "قواتنا عمدت لتطويق مكان تواجد عضو الخلية، الذي لاذَ بالفرار، وتمت مراقبته جواً من قبل طائرات التحالف الدولي، ليتم القبض عليه ومصادرة وثائق وأموال كانت بحوزته إضافة لمعدات تقنية".

منبج والحسكة

أما بخصوص عمليتان نفذتا في منبج وريف الحسكة، أشار البيان إلى: "نفذَت قواتنا عمليتين أمنيتين في مدينة منبج وريف الحسكة، خلال اليومين الماضيين، استهدفت في العملية الأولى خليةً لتنظيم “داعش” الإرهابي، كانت تحاول تفجير عبوات ناسفة في نقاط لقواتنا. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على /3/ عناصر من التنظيم الإرهابي، بينهم امرأة، كما ضبطت قواتنا بحوزتهم على مسدسٍ كاتمٍ للصوت وعبوة ناسفة".

وأضاف "فيما نصبت قواتنا في العملية الثانية كميناً محكماً لخلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في قرية “تويمين” التابعة لبلدة “الشدادي”، بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، وتمكنت خلالها من إلقاء القبض على خلية إرهابية مؤلفَة من عنصرين إرهابيين، كما ضبطت بحوزتهم على كمية من الأسلحة والمعدات العسكرية، وقد كانا يجهزان نفسيهما لِشَن هجمات على قواتنا. والعنصران المقبوض عليهما يحملان الجنسية السورية، وقد بايعوا التنظيم الإرهابي في وقت سابق، وكانا ينشطان في تصوير المواقع العسكرية والخدمية في المنطقة".

(س ر)