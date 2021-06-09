​​​​​​​قسد تلقي القبض على 8 من عناصر مرتزقة داعش في الحسكة ودير الزور

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، بيانًا حول سلسلة عمليات نفذتها قوات سوريا الديمقراطية، ضد خلايا مرتزقة داعش في الحسكة ودير الزور في الفترة بين الـ 5 والـ 9 من حزيران الجاري.

وجاء في نص البيان:

"أطلقت قواتنا في الفترة بين 05 – 09 حزيران الجاري سلسلة من العمليات الأمنية استهدفت عددًا من أوكار ومرتزقة داعش الإرهابي في منطقتي دير الزور والحسكة، حيث تمكنت خلالها من اعتقال عدد من الإرهابيين ومصادرة كمية من الأسلحة والوثائق.

العمليات التي تمت بدعم ومراقبة جوية من التحالف الدولي ضد داعش، بدأت في منطقة جديدة عكيدات في ريف دير الزور، حيث ألقت قواتنا القبض على إرهابي في تنظيم داعش، نشط خلال الفترة الماضية في التخطيط للعمليات والنشاطات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

واعتقلت القوات الخاصة التابعة لقواتنا في منطقة الشحيل في الريف الشرقي لدير الزور 4 أعضاء في خلايا داعش ينشطون في صناعة العبوات الناسفة والألغام، حيث تمت مصادرة الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم.

كما ألقت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لوحدات حماية الشعب في قرية البلالية بريف مركدة جنوب مدينة الحسكة، القبض على أمير أمني في تنظيم داعش الإرهابي، نشطَ في التخطيط للاغتيالات وتنفيذ العمليات التي استهدفت مناطق مختلفة من دير الزور، وكذلك التواصل مع الخلايا الإرهابية وقياداتها في منطقة دير الزور.

وبدورها، اعتقلت الوحدات الخاصة في قوى الأمن الداخلي إرهابيين اثنين في تنظيم داعش، كانا ينشطان في تجنيد العناصر وتسهيل عمل الخلايا التي تسعى إلى تقويض جهود الأمن، خلال عملية أمنية في ريف دير الزور.

وتمت العملية الأمنية التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية مع قوات الأمن الداخلي (الأسايش) لضمان استمرار ضبط الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة إرهاب تنظيم داعش الساعي إلى استهداف المدنيين والقوات الأمنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا".

(د ج)