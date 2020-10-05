​​​​​​​قسد تلقي القبض على 8 دواعش بينهم أميران ومسؤول الاغتيالات

ونفذت قوات سوريا الديمقراطية مساء أمس عملية تمشيط واسعة في بلدة ذيبان وعدد من القرى المحيطة بها، بناء على مطالبات من شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور، للتخلص من خلايا مرتزقة داعش.

وعلى هذا الأساس، نفذت القوات حملة تمشيط يوم أمس استمرت 16 ساعة متواصلة، تم فيها تمشيط بلدة ذيبان وعدد من القرى المحيطة بها في ريف دير الزور الشرقي.

وبحسب ما أفاد مراسلو وكالتنا فأن قوات سوريا الديمقراطية ألقت القبض على 8 مرتزقة من داعش، بينهم 3 قياديين.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسلونا من القوى الأمنية فأن القادة الثلاثة هم كلاً من (م د) أمير الزكاة لدى داعش، (ص ل) أمير المالية، (ج ا) المنسق والمسؤول عن عمليات الاغتيالات بريف دير الزور.

وعثرت قوات سوريا الديمقراطية على مخازن أسلحة تعود للمرتزقة والعديد من العبوات الناسفة، بالإضافة إلى أسلحة رشاشة من نوع كلاشينكوف.

هذا وكانت قوات سوريا الديمقراطية أطلقت حملة لردع الإرهاب في الـ4 من حزيران في ريفي الحسكة ودير الزور ضد خلايا مرتزقة داعش ألقت من خلالها القبض على العديد من مرتزقة داعش، وبعد ذلك أطلقت حملة على الحدود السورية العراقية في ريف دير الزور.

(خ ع/خ)

ANHA