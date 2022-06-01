كشف المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، خلال بيان، اليوم الأربعاء، عن عملية أمنية لوحدات مكافحة الإرهاب ضد مرتزقة داعش.

وقال: "أطلقت قواتنا في 30 أيار/ مايو المنصرم، حملة تمشيط ضد الخلايا النائمة لتنظيم “داعش” الإرهابي في بلدة “مركدة” بريف الحسكة الشرقي، تمكّنت خلالها من إلقاء القبض على /4/ إرهابيين، بينهم “أمير”، كما استولت على عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية وأجهزة اتصال".

ضبطت القوات بحوزة المرتزقة بحسب بيانها " 3 أسلحة كلاشينكوف، ومسدس حربي واحد، و10 أجهزة اتصال خليوية، وسلاح بومباكشن واحد، ومنظارين، وكاميرة تصوير واحدة، وجهاز اتصال انترنت (واي فاي wifi)".

أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن "هذه الخلية كانت تنفذ أعمالاً إرهابية في المنطقة ضد قواتنا والمدنيين، بالإضافة إلى تأمينها الذخيرة لخلايا إرهابية أخرى، وتتألف كل خلية من أربعة إرهابيين".

(س ر)