​​​​​​​قسد تلقي القبض على 4 من مرتزقة داعش في دير الزور والشدادي

قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، خلال بيان، نشره الموقع الرسمي للقوات اليوم الأربعاء: "نفذت قوات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية وبمشاركة ودعم من قوات التحالف الدولي عمليتين أمنيتين ضد خلايا داعش في كل من دير الزور والشدادي".

بحسب البيان فإن العمليتين نفذتا "بتاريخ 12 و19 من الشهر الجاري ديسمبر/كانون الأول حيث تمكنت الوحدات من إلقاء القبض على 4 إرهابيين كانوا يجهزون لشن عمليات إرهابية تستهدف نقاط عسكرية ومؤسسات مدنية في المنطقة، بالإضافة إلى تورطهم بتزويد الخلايا الإرهابية في المنطقة بالأسلحة والمعدات".

وأضاف "وخلال العملية؛ تَمت مصادرة عدة أسلحة ومُعدات عسكرية وأجهزة هواتف ذكية كانت بحوزة الإرهابيين وهي كالتالي:

سلاح كلاشينكوف عدد /2/

سلاح M4 عدد /2/

مسدس عدد /3/

بنادق آلية عدد /3/

منظار عسكري عدد /1/

كاميرا تصوير /1/

جعب عسكرية عدد /2/

هواتف ذكية عدد /5/

كمية من الذخيرة.

(س ر)