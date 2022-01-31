​​​​​​​قسد تلقي القبض على 27 مرتزقاً من خلايا داعش في الريف الشرقي لمدينة الرقة

وحسب الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية فقد نفذت قواتها وقوى الأمن الداخلي حملة أمنية في الريف الشرقي لمدينة الرقة استهدفت خلايا مرتزقة داعش الإرهابي في العديد من القرى والمخيمات العشوائية.

وخلال الحملة، داهمت القوات نقاطاً كانت خلايا إرهابية لداعش تستغلها في المخيم للاختباء والتحضير للعمليات الإرهابية.

ونتيجة العملية، ألقت القوات المشاركة في الحملة القبض على 27 مرتزقاً ومشتبهاً به، حيث تمّ تسليمهم إلى الجهات المختصة".

في بيان سابق بتاريخ الـ 25 من كانون الثاني الجاري، قالت قوات سوريا الديمقراطية " التقارير التي تتحدث عن إخلاء النظام لعدد من المواقع في مناطق سيطرته بمدينة الرصافة 40 كم جنوب الرقة وتركها لعناصر داعش، خطيرة بالتزامن مع الهجوم على سجن الصناعة بالحسكة، أسباب الإخلاء مشكوك فيها، قواتنا اتخذت إجراءات احترازية لمنع داعش من الاستفادة من عمليات الإخلاء تلك وتشكيل خطورة على محيط الرقة".

(ف)