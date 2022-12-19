وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، خلال بيان كتابي، اليوم الإثنين، "تواصل قواتنا وبالتنسيق مع التحالف الدولي عملياتها ضُد خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث وصل عدد العمليات إلى خمس عمليات خلال الأسبوعين الأخيرين".

مضيفاً "ففي يوم الجمعة الماضي، 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري؛ نفذَت قواتنا، وبمساندة من قوات التحالف الدولي، عملية أمنية في ناحية “الكسرة”، في ريف دير الزور الغربي، تَم فيها إلقاء القبض على أمير محلي لتنظيم “داعش” الإرهابي".

ووفقاً للبيان فإن "الأمير" هو "المسؤول عن تنظيم وعمل الخلايا الإرهابية في المنطقة".

كما جرت خلال العملية، بحسب البيان، مصادرة عدد من الأوراق والثبوتيات، بالإضافة إلى وسائل اتصال.

(س ر)