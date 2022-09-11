​​​​​​​قسد تكذّب الادعاءات التركية باستشهاد 12 من مقاتليها

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الأحد، تغريدة على صفحته في موقع "تويتر" الافتراضي، كذّب فيه الادعاءات التركية باستشهاد 12 من مقاتلي القوات.

وجاء في نص التغريدة: "أصدرت وزارة دفاع الدولة التركية المحتلة، في أيام 8 و9 و10 و11 أيلول، بيانات، وادعت أنها تسببت باستشهاد 12 من مقاتلينا خلال هذه الأيام الأربعة، هذه الادعاءات كاذبة".

يشار إلى أن دولة الاحتلال التركي تتعمد نشر الأخبار الكاذبة المتعلقة بقوات سوريا الديمقراطية، شرعنة منها للهجمات التي تشنها على مناطق شمال وشرق سوريا.

(س ر)