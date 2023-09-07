​​​​​​​قسد تكشف سجلّ اثنين من مقاتليها استشهدا في ذيبان

جاء ذلك خلال بيان كتابي أصدره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم.

وجاء في البيان: "تمكنت قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، خلال عملية “تعزيز الأمن” التي أطلقتها في ريف دير الزور، لمكافحة فلول خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي ومرتكبي جرائم الاتجار بالمخدرات وعناصر مرتزقة تابعة للأجهزة الأمنية التابعة للنظام، من إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المدن والبلدات".

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أن "اعتمدت قواتنا في سير العملية نحو النجاح على دعم عشائر المنطقة، وتفاني مقاتلينا في ملاحقة الإرهابيين والمرتزقة والمجرمين، حيث أبدوا أسمى آيات المقاومة والتضحية لتطهير المنطقة من كل ما يمكن أن يزعزع السلم الأهلي فيها".

وأضافت: "وأثناء عمليات التمشيط، ارتقى اثنان من مقاتلينا “هركول قامشلو/ ديار عبد المجيد حسن” و”آكري قامشلو/ راشد مُحمد إبراهيم” شهداء، بعد أن قاوما حتى اللحظة الأخيرة".

وتقدمت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها "بأحَر التعازي إلى ذوي الشهيدين، وإلى جميع عوائل شُهدائنا، ونتعهد بأن نحافظ على الأمانة التي تركوها لنا بحماية أمن مناطقنا، وعدم التساهل مع كل من يحاول بث الفتنة وزعزعة استقرارها".

وسجل الشهيدين كالتالي:

1 – الاسم الحركي: هركول قامشلو

الاسم الحقيقي والنسبة: ديار عبد المجيد حسن

اسم الأم: دلدار

اسم الأب: عبد المجيد

مكان وتاريخ الولادة: عامر كبير/ 2001

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور – ذيبان – بتاريخ 05 سبتمبر/ أيلول 2023

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2 – الاسم الحركي: آكري قامشلو

الاسم الحقيقي والنسبة: راشد محمد إبراهيم

اسم الأم: منيفة

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الولادة: دلاوية/ 1996

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور – ذيبان – بتاريخ 05 سبتمبر/ أيلول 2023".

(س ر)