​​​​​​​قسد تكشف سجل شهيدين في وحدات مكافحة الارهاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل اثنين من مقاتلي وحدات مكافحة الإرهاب (YAT)، استشهدا باستهداف طائرة مسيّرة لدولة الاحتلال التركي قاعدة مشتركة لوحدات مكافحة الإرهاب والتحالف الدولي.

جاء في نصه "استهدفت طائرة مُسيّرة للاحتلال التركي القسم الأمني في قاعدة مشتركة مع قوات التحالف الدولي، والتي تقع شمال الحسكة وتبعد عن الحدود السورية – التركية مسافة 50 كم.

أسفر الاستهداف الغادر عن استشهاد اثنين من مقاتلي وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) وإصابة ثلاثة آخرين، إصابة اثنين منهم خطرة.

وحدات مكافحة الإرهاب هي قوات موكلة بمكافحة الخلايا الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي، وكانت خلال الفترة الماضية وإلى هذه اللحظة، هدفاً للاحتلال التركي، حيث كانت قد استشهدت، بتاريخ 22/7/2022، القيادية في قوات مكافحة الإرهاب جيان تولهدان، والقيادية روج خابور وعضوة مكافحة الإرهاب بارين، خلال هجوم لطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي على طريق قامشلو.

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

– الاسم الحركي: بروسك كوباني

الاسم الحقيقي والنسبة: مُحمَّد خالد عبدو

اسم الأم: عائشة

اسم الأب: خالد

مكان وتاريخ الولادة: كوباني – قرية كلتي/ 2003

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثّاني 2022

– الاسم الحركي: مزكين سري كانيه

الاسم الحقيقي والنسبة: منتصر بشير عمر

اسم الأم: فصيحة

اسم الأب: بشير

مكان وتاريخ الولادة: سري كانيه / رأس العين – قرية السَّفح/ 2000

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثّاني 2022"

(ل م)