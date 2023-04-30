​​​​​​​قسد تكشف سجل مقاتل وتؤكد على الانتقام للشهداء

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم بياناً، كشف فيه سجل مقاتل استشهد في ريف دير الزور الشرقي، جاء فيه:

"ارتقى رفيقنا المقاتل محمد/ تيسير صالح السرهيد شهيداً، عندما كان على رأس عمله، وتَمَ استهدافه من قبل عناصر خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في بلدة "البصيرة"، بريف دير الزور الشرقي.

انضَمَ رفيقنا الشهيد إلى صفوف قواتنا عام 2017 بعد تحرير مدينة الرقة، وإطلاق حملة "عاصفة الجزيرة" لتحرير ريف دير الزور من التنظيم الإرهابي، حيث شارك في الحملة بكُل قوةٍ وأبدى مقاومة كبيرة في المعارك التي شارك فيها، واكتسب خبرة ميدانية كبيرة، حتى أصبح قيادياً في صفوف قواتنا، وقاد بنجاح العديد من العمليات العسكرية ضُد التنظيم الإرهابي.

إننا وإذ نُعزي أنفسنا، وجميع عوائل شُهدائنا، برفيقنا الشهيد "محمد/ تيسير صالح السرهيد"، فإننا في الوقت نفسه، نزداد إصراراً على اجتثاث الإرهاب من جذوره، والانتقام لجميع شُهدائنا من التنظيم الإرهابي، وتجفيف منابعه وضرب بيئته الحاضنة، حتى يَعُم الأمن والسلام ربوع مناطقنا.

وفيما يلي سِجِل الشهيد:

الاسم الحركي: محمد

الاسم الحقيقي والنسبة: تيسير صالح السرهيد

اسم الأم: خلفة

اسم الأب: صالح

مكان وتاريخ الولادة: دير الزور/ 1984

مكان وتاريخ الاستشهاد: بلدة البصيرة – ريف دير الزور الشرقي بتاريخ 27 إبريل/ نيسان 2023".

(ف)