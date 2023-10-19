​​​​​​​قسد تكشف سجل اثنين من مقاتليها وأكدت على تتويج مسيرة الشهداء بالنصر

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بياناً أعلن فيه سجل مقاتلين استشهدا أثناء أداء واجبهما في الدفاع عن المنطقة، جاء فيه:

"يحاول تنظيم “داعش” الإرهابي استغلال هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، ليعيد من خلالها تنظيم خلاياه الإرهابية، وليبدأ بشن هجمات متنوعة، وفي مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

إلا أن قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، تواصل ملاحقة فلوله، ولا يمر يومٌ إلا ويتم فيه تفكيك إحدى خلاياه وتلقي قواتنا القبض على عناصره عبر العمليات الأمنية التي تنفذها باستمرار.

وأثناء عملهما المعتاد وأداء واجبهما في الدفاع عن المنطقة؛ ارتقى اثنان من مقاتلينا في قوات الكوماندوس شهداء، وهما “هارون/ محمد صالح الخليف”، و”حسين/ علي عبد عفر”.

لقد شارك رفيقنا الشهيد “هارون” في عدة عمليات أمنية ضد خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، وأبدى مقاومة كبيرة، حيث تميز بين رفاقه في سرعة تحركه وأخذه كل التدابير الاحترازية في المواجهات مع عناصر التنظيم، إلى جانب تحليه بالانضباط والروح الرفاقية.

كما أن رفيقنا الشهيد “حسين” أيضاً كان يندفع إلى النضال والمقاومة بروح عالية، وكان يذلل كل الصعاب التي تعترضه عبر روح المبادرة القوية لديه، إلى جانب حرصه على رفاقه، خاصةً أثناء المواجهات مع عناصر التنظيم، إضافة إلى التزامه بالتعليمات وأداء واجباته على أكمل وجه.

إننا وإذ نعزي أنفسنا وجميع عوائل شهدائنا؛ فإننا في الوقت نفسه، نزداد إيماناً وإصراراً على تتويج مسيرة شهدائنا بالنصر، وتحقيق الأهداف التي طالما ضحوا بأرواحهم في سبيلها.

وفيما يلي سجل الشهيدين:

- الاسم الحركي: هارون

الاسم الحقيقي والنسبة: محمد صالح الخليف

اسم الأم: شمسه

اسم الأب: صالح

مكان وتاريخ الولادة: الحسكة – تل براك/ 2001

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور – هجين – بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

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- الاسم الحركي: حسين

الاسم الحقيقي والنسبة: علي عبد عفر

اسم الأم: هلالة العمر

اسم الأب: عبد

مكان وتاريخ الولادة: الشدادي/ 1997

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور – هجين – بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

(ف)