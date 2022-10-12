​​​​​​​قسد تكشف سجل 5 من مقاتليها استشهدوا في عين عيسى

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، بياناً إلى الشعب والرأي العام، كشف فيه سجل 5 مقاتلين استشهدوا في عين عيسى، جاء فيه:

"لاتزال دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها تشن هجماتٍ واعتداءاتٍ يومية على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، عبر استخدام شتى صنوف الأسلحة، بما فيها الطائرات المسيرة، مستهدفةً البنى التحتية ومنازل المدنيين، فضلاً عن المقاتلين المرابطين في نقاطهم العسكرية.

ورغم مرور نحو ثلاث سنوات على اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعتها دولة الاحتلال التركي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا؛ إلا أنها لم تلتزم بأي بند من بنودها، بل على العكس من ذلك، سعت دائماً، ومن خلال شن الهجمات إلى توسيع رقعة احتلالها، عبر ارتكاب المجازر وضرب حالة الاستقرار والأمن في مناطقنا.

بالمقابل؛ يبدي مقاتلونا مقاومة بطولية ضد محاولات الاحتلال قضم مزيدٍ من الأراضي، ويسطرون أسمى آيات التضحية والفداء لصد هجمات العدو ومرتزقته.

إننا في قوات سوريا الديمقراطية، نعلن عن كوكبة من مقاتلينا ارتقوا شهداء في استهداف الاحتلال التركي لبلدة عين عيسى، ليلتحقوا بقافلة الخالدين، بعد أن تركوا خلفهم تاريخاً حافلاً بالنضال والمقاومة، وهم كل من:

"فرات/ إبراهيم سليمان محميد، وكندال/ حسين جهاد الحسين، وإريش حمدوش/ حمد علي بشار، وجواد/ محمد سالم الهذال، ومسعود/ هلال محمد المحمد".

إننا وإذ نعزي أنفسنا وجميع عوائل شهدائنا وأبناء شعبنا؛ فإننا في الوقت نفسه؛ نزداد قوةً وإيماناً بتحقيق النصر لثورتنا والانتقام لدماء شهدائنا.

وفيما يلي سجل الشهداء الخمسة:

- الاسم الحركي: فرات

الاسم الحقيقي والنسبة: إبراهيم سليمان محميد

اسم الأم: فرجة

اسم الأب: سليمان

مكان وتاريخ الولادة: دير الزور/ 1997

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى بتاريخ 09 أكتوبر/ تشرين الأول 2022

- الاسم الحركي: كندال

الاسم الحقيقي والنسبة: حسين جهاد الحسين

اسم الأم: ثورة

اسم الأب: جهاد

مكان وتاريخ الولادة: دير الزور – الكسرة/ 2002

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022

- الاسم الحركي: إريش حمدوش

الاسم الحقيقي والنسبة: حمد علي بشار

اسم الأم: أمينة حسون

اسم الأب: علي

مكان وتاريخ الولادة: حنكوش – كوباني/ 2000

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى بتاريخ 09 أكتوبر/ تشرين الأول 2022

- الاسم الحركي: جواد

الاسم الحقيقي والنسبة: محمد سالم الهذال

اسم الأم: عصريه

اسم الأب: سالم

مكان وتاريخ الولادة: دير الزور – الكسرة/ 2004

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022

- الاسم الحركي: مسعود

الاسم الحقيقي والنسبة: هلال محمد المحمد

اسم الأم: فاطم

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الولادة: عين عيسى/ 2002

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022

(ف)