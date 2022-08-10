​​​​​​​قسد تكشف سجل 4 مقاتلين وتتعهد بالانتقام لهم وحماية أمن واستقرار المنطقة

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً، إلى الشعب والرأي العام كشف فيه سجل 4 مقاتلين من قوات الدفاع الذاتي استشهدوا في استهداف طائرة مسيرة للاحتلال التركي يوم أمس، في مدينة قامشلو، جاء فيه:

"يستمر الاحتلال التركي في شن اعتداءاته اليومية على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا. وفي تصعيد خطير وغير مسبوق؛ بدأ خلال الأيام القليلة الماضية باستهداف مباشر للأحياء والسيارات المدنية داخل المدن الآهلة بالسكان، وكذلك المؤسسات الأمنية المسؤولة عن حماية المنشآت الخدمية منتهكاً بذلك كافة العهود والمواثيق الدولية في الحروب والنزاعات، وخاصةً خرقه لاتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقع عليها مع كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019.

واستهدف الاحتلال التركي يوم أمس، الثلاثاء، نقطةً لقوات الدفاع الذاتي تتولى مهمة حماية المشافي في مدينة قامشلو، ما أسفر عن ارتقاء أربعة من مقاتليها شهداء، وجرح ثلاثة آخرين، عندما كانوا على رأس عملهم.

نقدم عزاءنا الحار إلى عوائل الشهداء الأربعة وإلى جميع عوائل شهدائنا وأبناء شعبنا، ونطلب الشفاء العاجل للجرحى، ونتعهد بأن ننتقم لدمائهم الطاهرة، فنحن على العهد الذي قطعناه على أنفسنا؛ بتصعيد المقاومة والنضال ضد الأعداء، وحماية أمن واستقرار وسلامة أراضينا ومناطقنا.

لقد دخلت اعتداءات وهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته مرحلة جديدة، عبر شنه حرباً شاملة ضد مناطقنا، وسنرد عليه عبر إعلاء وتيرة مقاومتنا حتى نضع حداً لتجاوزاته وانتهاكاته المتكررة ونحرر أراضينا المحتلة.

مرةً أخرى نعزي أنفسنا وعوائل شهدائنا، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا.

وفيما يلي سجل الشهداء الأربعة:

* الاسم الحركي: دلسوز تربه سبيه

الاسم الحقيقي والنسبة: هيفين عثمان

اسم الأم: ميساء

اسم الأب: ياسر

مكان وتاريخ الولادة: قامشلو/ 2004

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو 09 أغسطس/ آب 2022

*الاسم والنسبة: علي المسلط

اسم الأم: فضة

اسم الأب: جاسم

مكان وتاريخ الولادة: العال/ 1966

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو، 09 أغسطس/ آب 2022

*الاسم والنسبة: محي الدين إبراهيم

اسم الأم: شمس خان

اسم الأب: قهرمان

مكان وتاريخ الولادة: قامشلو/ 1991

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو، 09 أغسطس/ آب 2022

* الاسم والنسبة: ماهر العزبة

اسم الأم: ثريا

اسم الأب: عباس

مكان تاريخ الولادة: تل مشحن/ 2004

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو، 09 أغسطس/ آب 2022

(ف)