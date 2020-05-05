​​​​​​​قسد تكشف سجل 4 مقاتلين استشهدوا في عين عيسى

نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً على صفحته الرسمية كشف فيه سجل أربعة مقاتلين ومقاتلة، جاء فيه:

"يستمر جيش الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له في القصف وبشكل شبه يومي على مناطق شمال وشرق سوريا، مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، لإحداث ثغرات ضمن صفوف قواتنا بشكل مستمر، مستهدفة منازل المدنيين بشكل مباشر ومنتهكةً وقف إطلاق النار.

وخلال تصدي مقاتلينا للهجوم الغادر الذي شنه المرتزقة على قرى ريف عين عيسى ارتقى أربعة منهم إلى مرتبة الشهادة في ريف عين عيسى الشرقي.

إننا في قوات سوريا الديمقراطية نُعاهد شهداءنا وذويهم بالسير على خطاهم، حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة ودحر الإرهاب".

وسجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: ديرسم آرام

الاسم الحقيقي: مهسا أحمدي

اسم الأم: شرافت

اسم الأب: حسين

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى – 30 – نيسان -2020

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الاسم الحركي: هارون آمد

الاسم الحقيقي: هارون ايجتن

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: عبد الرحمن

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى – 30 – نيسان -2020

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الاسم الحركي: كندال كوجر

الاسم الحقيقي: معصوم أوغرلر

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: قطب الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى – 30 – نيسان -2020

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الاسم الحركي: موردم جولميرك

الاسم الحقيقي: محمد رسلان

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: عدنان

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى – 30 – نيسان -2020