​​​​​​​قسد تكشف سجل 3 من مقاتليها استشهدوا في ناحية عين عيسى والحسكة

أصدر المركز الإعلاميّ لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة بياناً إلى الإعلام والرّأي العام, كشف فيه سجل 3 مقاتلين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم العسكري في عين عيسى والحسكة, جاء فيه:

"منذ احتلال عفرين، سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض من قبل دولة الاحتلال التركيّ ومرتزقتها، ورغم أنَّ القوى الضامنة من خلال اتفاقية خفض التصعيد حددت حدود الاشتباكات؛ إلّا أنَّ الاحتلال لم يلتزم بها، ووضع مناطق شمال وشرق سوريا هدفاً لهجماته المستمرّة، برّاً وجوّاً.

إنَّ دولة الاحتلال التركيّ تَشُنُّ هجماتها بالاستفادة من صمت القوى والرّأي العام الدّوليّ، أو أنَّ القوى الضامنة تَغُضُّ الطرف عنها وتظهر نفسها أنَّها عمياء وبكماء، لا ترى ولا تسمع.

إحدى الهجمات شَنَّها جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته في 13 فبراير/ شباط الجاري على مواقع ونقاط قوّاتنا في بلدة عين عيسى، عبر القصف بالمدفعيّة الثَّقيلة وقذائف الهاون، ما أسفر عن استشهاد اثنين من رفاقنا.

كذلك رفيقنا (سرحد هارون) الذي كان يُصارع مرضاً مزمناً، ورغم المحاولات الطبيّة العديدة لإنقاذه؛ إلا أنَّه انضمَّ إلى قافلة الشُّهداء الخالدين في 8 فبراير/ شباط.

رفيقنا (بوطان) انضمَّ إلى صفوف الثّورة ومسيرة الحُرّيّة منذ بداية انطلاقتها في عام 2013. وشارك في مقاومات كوباني ضدَّ مرتزقة “داعش” الإرهابيّ وفي مناطق أخرى أيضاً.

رفاقنا (جودي وسرحد) انضمّا إلى نضالنا التحرّريّ في أوقات مختلفة، وشاركا بفعّاليّة في دحر “داعش” الإرهابيّ في المقاومة التّاريخيّة في كوباني، وتحرير كري سبي/ تل أبيض، وكذلك تحرير منبج، والهول، ودير الزور، والرقة، وأدّى بكُلّ تفانٍ وإخلاصٍ المهام المُلقاة على عاتقهما، دون نواقص.

رفاقنا الثَّلاثة، جعلوا حضورهم ضمن مسيرة الكفاح من أجل الحُرّيّة، جزءاً لا يتجزّأ من حياتهم في القتال والكفاح. ومن أجل وصول شعبهم إلى حُرّيّته؛ حملوا بكُلّ أمانة مسؤوليّاتهم الثّوريّة والوطنيّة والإنسانيّة، وحتّى آخر لحظة من حياتهم تحرّكوا وعملوا وفق المعايير والضوابط الأخلاقيّة لنضالنا.

من خلال رفاقنا (بوطان، جودي، وسرحد) نَستذكِرُ جميع شهدائنا بكُلِّ احترام وتقدير، ونعزّي عوائلهم وأبناء شعبنا المقاوم.

مرّةً أخرى نجدّد العهد لشهدائنا وشعبنا بأن نحقّق أماني وأحلام شهدائنا، وأن نواصل السير على طريق كفاحهم ونضالهم، دون هوادة".

وفيما يلي سجلّ الشُّهداء:

الاسم الحركيّ: بوطان بغدك

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: محي الدّين أحمد

اسم الأم: جميلة

اسم الأب: حجّي

مكان الولادة: كوباني

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى 13 فبراير/ شباط 2022

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الاسم الحركيّ: جودي فرات

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: آزاد آريس

اسم الأم: آيسل

اسم الأب: عبد الله

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى 13 فبراير/ شباط 2022

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الاسم الحركيّ: سرحد هارون

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: أرسين شاهين

اسم الأم: خاتون

اسم الأب: قاسم

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 8 فبراير/ شباط 2022

(ف)