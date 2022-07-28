​​​​​​​قسد تكشف سجل 3 من مقاتليها استشهدوا أثناء تصديهم للهجمات التركية في كري سبي وعين عيسى  

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 3 شهداء وتقدم بالعزاء لذويهم، كما وتعهد بالانتقام لهم.

وجاء في نص البيان: "تواصل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها اعتداءاتها اليومية على مناطق شمال وشرق سوريا، عبر استخدام كافة صنوف الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، وكذلك الطائرات المسيّرة “الدرون”.

ويستهدف الاحتلال بشكل خاص المناطق الآهلة بالسكان، منها القرى الواقعة على خطوط التماس، وتتسبب في استشهاد مدنيين ووقوع جرحى، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بممتلكاتهم.

وخلال صد قواتنا لهجمات الاحتلال على منطقتي “كري سبي/ تل أبيض” و”عين عيسى” خلال الأيام الماضية، ارتقى ثلاثة من مقاتلينا شهداء، إثر الاحتلال.

لقد أبدى شهداؤنا الثلاثة أسمى آيات البطولة والفداء ضد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته وتنظيم “داعش” الإرهابي في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، وكانوا مثالاً ناصعاً للروح الرفاقية والشجاعة والإقدام.

إن الاحتلال التركي، ومنذ اليوم الأول لتوقيعه اتفاقية وقف إطلاق النار مع كل من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، لم يلتزم ببنودها مطلقاً، وظل يستهدف مناطقنا بشتى أنواع الأسلحة والقذائف، في مسعى لتوسيع رقعة احتلاله، بعد أن حول المناطق المحتلة إلى ملاذٍ آمن للإرهابيين، خصوصاً الفارين من قادة تنظيم “داعش” الإرهابي.

إن المسؤولية الأكبر للتصعيد التركي في مناطقنا، تتحمله الدول الضامنة لعملية وقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

نتقدم بأحر آيات العزاء لعوائل الشهداء ولجميع أسر شهدائنا وأبناء شعبنا، ونجدد العهد لهم بالانتقام لهم والسير على طريقهم حتى تحقيق أمانيهم في النصر وتحرير أراضينا المحتلة.

وفيما يلي سجل الشهداء الثلاثة:

1 – الاسم الحركي: سردار

الاسم الحقيقي والنسبة: سردار جمعة حرجو

اسم الأم: أمونه

اسم الأب: جمعة

مكان وتاريخ الولادة: جرابلس/ 2004

مكان وتاريخ الاستشهاد: كري سبي/ تل أبيض في 25 يوليو/ تموز 2022

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2 – الاسم الحركي: قورشين

الاسم الحقيقي والنسبة: محمد شاكر حمي

اسم الأم: كوله

اسم الأب: شاكر

مكان وتاريخ الولادة: كوباني/ 1994

مكان وتاريخ الاستشهاد: كري سبي/ تل أبيض في 25 يوليو/ تموز 2022

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3 – الاسم الحركي: حمد

الاسم الحقيقي والنسبة: حمد خالد العلاج

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: خالد

مكان وتاريخ الولادة: الرقة/ 2004

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى في 27 يوليو/ تموز 2022".

(س ر)