​​​​​​​قسد تكشف سجل 3 من مقاتليها استشهدوا أثناء تصديهم لهجمات الاحتلال التركي في عين عيسى

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً، إلى الشعب والرأي العام، كشف فيه سجل 3 مقاتلين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم العسكري في الدفاع والتصدي لهجمات الاحتلال التركي، جاء فيه:

"تواصل قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، عملياتها ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، بالتزامن مع تصديها لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

ويبدي مقاتلونا أنصع آيات المقاومة والبطولة في إحباط هجمات الاحتلال التركي، وتوجيه ضربات قوية لتنظيم “داعش” الإرهابي وتفكيك خلاياه النائمة، حيث زادت وتيرة هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته ضد قواتنا بعد النتائج التي حققتها في عملية “الإنسانية والأمن” في مخيم الهول مؤخراً.

وخلال عمليات الدفاع والتصدي لهجمات الاحتلال التركي، ارتقت كوكبة من رفاقنا المقاتلين شهداء، بعد أن سطروا بدمائهم ملاحم في الفداء والتضحية، وظلوا حتى آخر قطرة من دمائهم صامدين على الجبهات، يصدون بصدورهم هجماته الغادرة.

وارتقى رفاقنا المقاتلون الثلاثة “غيفارا/ إبراهيم محمد برهو، زاغروس/ أحمد حمد الشاوي، وجيا كوباني/ حجي خليل محمد” شهداء، في استهداف طائرة مسيرة للاحتلال التركي في بلدة عين عيسى.

إننا نعزي أنفسنا برفاقنا الشهداء، كما نعزي عوائل الشهداء الثلاثة وجميع أبناء شعبنا، ونعدهم بالانتقام لدمائهم الطاهرة، ومواصلة النضال حتى تحقيق أمانيهم وأهدافهم.

وفيما يلي سجل الشهداء الثلاثة:

الاسم الحركي: غيفارا

الاسم الحقيقي والنسبة: إبراهيم محمد برهو

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الولادة: الملحة/ 2003

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول 2022

الاسم الحركي: زاغروس

الاسم الحقيقي والنسبة: أحمد حمد الشاوي

اسم الأم: فريال

اسم الأب: حمد

مكان وتاريخ الولادة: الرقة/ 1998

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول 2022

الاسم الحركي: جيا كوباني

الاسم الحقيقي والنسبة: حجي خليل محمد

اسم الأم: خانم

اسم الأب: خليل

مكان وتاريخ الولادة: كوباني/ 2000

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول 2022

(ف)