​​​​​​​قسد تكشف نتائج المعارك والقصف الذي شهده ريف عين عيسى بتاريخ 23 آذار

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام قال فيه:

"بتاريخ 23 آذار الجاري وفي ساعات المساء شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجمات انطلاقاً من قرية دبس بريف عين عيسى، وعليه تصدت قواتنا لتلك الهجمات واندلعت على إثرها اشتباكات في محيط القرية، وتمكنت قواتنا من إحباط الهجمة، وبعدها أقدمت مرتزقة تركيا على قصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة والطيران المسير.

وبنتيجة تلك الاشتباكات قتل وأصيب عدد من المرتزقة لم يعرف العدد بعد، وخلال القصف استشهد 7 من مقاتلينا.

ونؤكد أن المعلومات عن خسائر قواتنا التي تنشرها وسائل الإعلام التابعة للاحتلال التركي غير صحيحة".

(ل)

ANHA