​​​​​​​قسد تكشف ممرات لنقل الأسلحة وتنقُّل الخلايا على ضفة نهر الفرات

وأفاد مراسلونا المتابعون للحملة بأنه وخلال 3 أيام من انطلاقة الحملة وخلال التمشيط تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من كشف 6 معابر تصل بين مناطق "الميادين وشحيل والزر والحوايج" على ضفة نهر الفرات، والتي كانت تستخدم لعمليات تهريب الوقود والفيول إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة وأفراد لخلايا نشطت مؤخراً في المنطقة.

وكانت تستخدم في هذه المعابر و الممرات طوافات صنعت محلياً تتنقل بين طرفي النهر، حيث صادرت القوات تلك الطوافات وأبطلت تلك الممرات، وثبتت نقاطاً جديدة لها على تلك الممرات لمنع استخدامها مرة أخرى.

(أ م/ل)

ANHA