​​​​​​​قسد تكشف حصيلة يوم 25 تشرين الثاني من قصف الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا

نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشف فيه حصيلة 24 ساعة من قصف الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وجاء في نص البيان:

"الإحباط التركي من نتائج العدوان على مناطق شمال وشرق سوريا بات واضحاً وفاضحاً، لذا يواصل الاحتلال قصف المناطق الآهلة بالمدنيين والبنية التحتية الخدمية بشكل وحشي وبربري، في الوقت الذي يواصل فيه شعبنا الصمود والمقاومة ضد هذا العدوان، حيث نجدد فخرنا بالموقف الشجاع والمشرف لشعبنا خلال فترة العدوان المستمر، ونؤكد، على حقنا في الدفاع عنه بكافة السبل العسكرية المشروعة.

خلال اليوم السادس للعدوان، قصف الاحتلال أكثر من 77 قرية وبلدة ومنشأة مدنية في شمال وشرق سوريا، كما حاولت مجموعة من المرتزقة التسلل تحت غطاء الطيران المسيّر في منطقة زركان، تصدت لهم قواتنا وقتلت ستة منهم خلال عمليات الردّ المشروع.

وفيما يلي حصيلة القصف الإضافية ليوم الخميس 24 تشرين الثاني، وكذلك حصيلة يوم الجمعة 25 تشرين الثاني:

* الخميس 24 نوفمبر/ تشرين الثاني:

1 – منطقة الجزيرة:

أ – عامودا:

استهدفت جبهة “زركان” بأكثر من /8/ قذائف مدفعية وهاون.

وفي قرية “بوبي” أحبطت قواتنا محاولة مرتزقة الاحتلال التركي لشن هجوم، وقتل في الاشتباكات مرتزقان اثنان. بعد الاشتباكات؛ نفذت قواتنا عملية بالأسلحة الثقيلة ضد المرتزقة قتل فيها /4/ مرتزقة. حصيلة قتلى المرتزقة في العملية وصلت إلى /6/ قتلى.

ب – قامشلو:

تعرضت قرى “زور آفا، خويتله، ملا عباس” إلى قصف بـ/7/ قذائف مدفعية.

ج – تل تمر:

تعرضت قريتا “الطويلة، الكوزلية” إلى قصف بـ/14/ قذيفة مدفعية.

2 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

استهدفت كل من قرى “جيسان، خرب بيسان، زور آفا، تلة أحمد منير” إلى قصف بـ/11/ قذيفة هاون وقذيفتي مدفعية ثقيلة.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

استهدفت قرى “تلة خان، الخالدية، غازي طراد” بقذائف المدفعية الثقيلة والدبابات.

ج – منبج:

استهدفت قرى “اليانلي، كرهيوك، عون الدادات، الهوشرية، البوغاز، الصيادة” بأكثر من /18/ قذيفة هاون و/5/ قذائف مدفعية ثقيلة.

د – التروازية:

استهدفت بلدة “أم البراميل” إلى قصف بـ/3/ قذائف مدفعية.

* حصيلة يوم الجمعة، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

1 – منطقة عفرين والشهباء:

تعرضت قرى “سموقه، تل زيوان، تل المضيق، تل جيجان، أم حوش، عين دقنه، نيربية، بيلونية، دير جمال، شيخ عيسى، تل مياسه، مرعناز، شوارغه، المالكية، صوغوناكه، قنيطرة، تلة بينه/ إبين، طاط مراش، تنب، علقمية، إرشادية، وبلدة تل رفعت” إلى أكثر من /406/ قذائف و/39/ قذيفة هاون و/350/ قنبلة مقذوفة.

2 – منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

تعرضت قريتا “الدردارة، وتل الطويل” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة.

ب – الهول:

بالتوازي مع تحليق طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال التركي، تمكنت مجموعة من إرهابيي تنظيم “داعش” الإرهابي، الفرار من مخيم الهول، لكن خلال فترة قصيرة جداً؛ تمكنت قواتنا من إلقاء القبض عليها.

3 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

تعرضت قرى “زور مغار، جيسان، كوران، خراب بيسان، الزيارة، قره موغ، تل شعير، سفتك، كور علي، جارقلي، خراب عطو، تلة مشتنور، وبلدة الشيوخ فوقاني” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة والهاون.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت قرى “الهوشان، صيدا، عبدوكه، أبو كردو، الدبس، كوبرلك، إبراهيم كردي، والطريق الدولي (M4)” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

ج – عين عيسى:

تعرضت قرية “السويدية” إلى قصف ب/5/ قذائف مدفعية.

د – منبج:

تعرضت كل من “جبال الحمام، الهوشرية، الجات، كرهيوك، صيدا، عون الدادات، واليانلي” إلى قصف بـ/15/ قذيفة هاون و/12/ قذيفة مدفعية ثقيلة".

(س ر)