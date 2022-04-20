​​​​​​​قسد تكشف حصيلة جرائم الاحتلال التركي في ريفي عين عيسى وكري سبي خلال 15 يوماً

قال الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أمس الثلاثاء، إن الاحتلال التركي ومرتزقته صعَّدوا منذ بداية شهر نيسان، من قصفهم على القرى المحيطة بعين عيسى والطريق الدولية (M4).

وكشف الموقع الحصيلة التالية:

"في غرب المدينة (عين عيسى)، استهدف الاحتلال بالمدفعية الثّقيلة والهاون القرى التالية: “معلّق، وصيدا، وجديدة، ومخيّم عين عيسى، والطريق الدولية M4 ″حيث شنّ عشر هجمات على تلك القرى، بينما قصفها بنحو /48/ قذيفة مختلفة، ما بين مدفعية وهاون ودبابة.

فيما استهدف الاحتلال قرى شمال بلدة عين عيسى بالأسلحة الثّقيلة، حيث تعرّضت قرية “المشيرفة” لـ /١٣/ هجمة و/٦٣/ قذيفة متنوعة ما بين مدفعية وهاون ودبابة وبومبتار".

قذائف مدفعية وتحليق الطيران المسيّر (الاستطلاع) غرب كري سبي/ تل أبيض

كما أفاد الموقع بتعرض الريف الغربي "لمدينة تل أبيض لقصف مكثّف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، حيث استهدف قرية “العريضة” بتاريخ 9 أبريل/ نيسان الجاري بعشرة قذائف مدفعية، وتزامن القصف مع تحليق لطيران الاستطلاع التركي في أجواء المنطقة".

إصابة مواطن وقصف مدفعي يومي على شرق عين عيسى وقنبلتين ضوئيتين

وحسب الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، فقد شهدت "قرى الريف الشرقي لعين عيسى، وهي “أمُّ البراميل، والحويجة، والفاطسة، والغازلي، وصكيرو” خمس مرّات قصفاً مدفعياً عنيفاً، حيث استهدفها الاحتلال التركي ومرتزقته بـ/40/ قذيفة مدفعية ثقيلة، وألقى قنبلتين ضوئيتين، فيما كان استهدفها، وبشكل يومي، بسلاح الدوشكا عيار /23/ مم. وبتاريخ 16 أبريل/ نيسان الجاري، استهدف قرية “الغازلي” وأصيب المدني “حسن حمد السلامة” وألحقت أضرار مادية كبيرة بمنزله وسيارته وأغنامه جراء سقوط عدد من القذائف على منزله".

استغلال صمت الضامنيْن والتحرك العسكري في أوكرانيا

فيما قال الموقع إن "هذا التصعيد في الهجمات من قبل الاحتلال التركي على مناطقنا وعلى القرى الآهلة بالسكان، يأتي في ظلّ عدم اهتمام روسيا بإلزام تركيا باتفاقات وقف إطلاق النار، وانشغالها بحربها في أوكرانيا، حيث تستغل تركيا صمت الضامنين الرئيسين، الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، لتواصل اعتداءاتها السافرة على مناطقنا".

(س ر)