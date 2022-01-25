​​​​​​​قسد تكشف حصيلة هجمات تركيا ومرتزقتها على ريف عين عيسى

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بهذا الخصوص قال فيه: "أحبطت قوّاتنا هجمات مرتزقة تنظيم “داعش” الإرهابيّ التي شنها في 20 يناير/ كانون الثّاني الجاري على سجن الحسكة. وتزامناً معها؛ شَنَّ الاحتلال التركيّ والمرتزقة المرتبطون به هجمات برّيّة وجوّيّة على عين عيسى على قوّاتنا ومنازل المدنيّين.

– في 22 يناير/ كانون الثّاني؛ استهدف الاحتلال التركيّ بقذائف المدفعيّة، وبشكل همجيّ، كلّاً من قرى “هوشان، الخالديّة، المعلّق، المشيرفة، جهبل، الهيشة، الصالحيّة، القادريّة، الفاطسة، والعريشة”، التي يتواجد فيها المدنيّون، وأسفرت عن فقدان 3 مدنيّين لحياتهم وجرح 11 آخرين.

– في 23 يناير/ كانون الثّاني، حاول الاحتلال التركيّ ومرتزقته شَنَّ هجوم برّيّ على قرية “بئر عيسى”، لكن يقظة قوّاتنا أحبطت الهجوم، فاندلعت اشتباكات قويّة بين قوّاتنا والمرتزقة، قتل فيها 10 مرتزقة وجرح اثنان آخران، ودُمّرت لهم عربتان عسكريّتان ومقرّين للمرتزقة.

وكانت حصيلة الاشتباكات والمعارك على الشَّكل التّالي:

1 – مقتل /10/ مرتزقة.

2 – جرح مرتزقين اثنين.

3 – فقدان ثلاثة مدنيّين لحياتهم".

(ل)

ANHA