​​​​​​​قسد تكشف حصيلة هجمات الاحتلال التركي ليوم 28 تشرين الثاني

أصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية اليوم الثلاثاء، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه حصية قصف الاحتلال التركي ليوم 28 تشرين الثاني الجاري.

وجاء في نص البيان

لايزال الاحتلال التركي يشن هجماته الغادرة على مناطق شمال وشرق سوريا، عبر استخدام كافة صنوف الأسلحة، من الطائرات الحربية والمسيّرة وإلى القصف بالمدفعية الثقيلة والهاون والدبابات، مستهدفاً الأماكن المدنية والمؤسسات الخدمية، مثل استهداف مشفى في قرية “قره موغ” بريف كوباني.

ومنذ اليوم الأول لعدوانه؛ لم يتوانَ عن ارتكاب المجازر وإلحاق الأضرار بمنازل وممتلكات الأهالي، في مسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا.

وفيما يلي تتمة حصيلة اعتداءات وهجمات الاحتلال التركي على مناطقنا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وكذلك حصيلة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022:

تتمة حصيلة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022:

1 – منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

تعرضت قرية “الشيخ علي” إلى /4/ استهدافات بالمدفعية الثقيلة.

ب – زركان:

في إطار الردّ المشروع، استهدفت قواتنا قواعد مرتزقة الاحتلال في قرية “عبد الحي” بـ/3/ قذائف مدفعية.

2 – منطقة الفرات:

أ – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت قرى “صيدا، الدبس، الخالدية، والهوشان” إلى قصف بقذائف الهاون والقنابل المتفجرة.

ب – عين عيسى:

تعرضت قرية “الفاطسة” إلى قصف مدفعي ولمرتين.

3 – التروازية:

استهدف محيط بلدة “الكَنطري” إلى قصف مدفعي، ولخمس مرات.

حصيلة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

1 – منطقة عفرين والشهباء:

تعرضت كل من قرى “مياسه، الشوارغه، طاط مراش، مرعناز، كشتعار، بينه/ إبين، بيلونية، صوغوناكه، آقيبه/ عقيبة، شيخ عيسى، سد الشهباء، منغ، قرية الرادار ومحيطها، وبلدة تل رفعت” أكثر من /132/ مرة بالمدفعية الثقيلة، ونحو /17/ مرة بقذائف الهاون. أسفر القصف عن إلحاق أضرار مادية بممتلكات المدنيين في قرية آقيبه/ عقيبة.

كما أحبطت قواتنا محاولة لمرتزقة الاحتلال التسلل والهجوم على خط الجبهة في “حربل”.

2 – منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

تعرضت قرى “الكوزلية، الطويلة، تل اللبن، تل الطويل، وأم الكيف” إلى قصف مدفعي أكثر من /20/ مرة.

ب – زركان:

تعرضت قرى “بوبي، نويهات، الربيعات، دادا عبدال، الخضراوي، الأسدية، محرمله، وبلدة زركان” إلى قصف مدفعي /48/ مرة، إضافة إلى استهدافها بأسلحة الدوشكا أيضاً.

3 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

تعرضت كل من قرى “جارقلي، زور مغار، الزيارة، حرب بيسان، تلة أحمد منير، قره موغ، وبلدة الشيوخ فوقاني” إلى قصف بالهاون /10/ مرات، و/20/ مرة بالمدفعية الثقيلة، و/6/ مرات بالدبابات. كما استهدف مشفى في قرية “قره موغ”.

ب – منبج:

تعرضت قرى “الجات، الكاوكلي، تل الحمام، توخار، الخالدية، والهوشرية” إلى قصف مدفعي /11/ مرة.

ج – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت قرى “الدبس، صيدا، خربة البقر، والطريق الدولية (M4)” إلى قصف بالدبابات والهاون.

كما استهدفت طائرة مسيرة انتحارية للاحتلال التركي قرية “تل خان”.

4 – التروازية:

استهدف ريف بلدات “الكَنطري، ذيبان، وأم البراميل” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة /15/ مرة، و/7/ مرات بقذائف الهاون".

(س ر)