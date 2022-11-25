​​​​​​​قسد تكشف حصيلة هجمات الاحتلال التركي على المنطقة يوم 24 تشرين الثاني الجاري

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، بياناً، كشف فيه حصيلة هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، جاء فيه:

"استمرت هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وخصوصاً أنها استهدفت المناطق الآهلة بالمدنيين والمؤسسات والبنى التحتية في المنطقة، والتي تقدم خدماتها للمواطنين، الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ضد شعبنا وأرضنا التي يرتكبها الاحتلال التركي تم توثيقها بالصوت والصورة؛ من المفترض أن تكون على طاولة التحقيق من قبل المجتمع الدولي.

وفيما يلي حصيلة الهجمات:

حصيلة إضافية لـ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر

* منطقة الجزيرة:

أ – قامشلو:

تعرضت قرى "معشوق، ديرنا قلنكا، كر هناك/ تل هناك، صاوير، روتان، تل زيوان، علي فرو، هرمي شيخو، كودو، دودان"، حيث استهدفت بأكثر من /20/ قذيفة مدفعية.

تعرضت سيارة في مركز المدينة إلى استهداف من قبل الطيران المسيّر.

استهدفت شركة نوروز، ومؤسسة الشهيد "جمال" لجرحى الحرب إلى قصف بالمدفعية والهاون.

استهداف مركز توزيع المازوت في بلدة تربه سبيه وديرنا قلنكا إلى قصف مدفعي.

* منطقة الفرات:

أ – تل أبيض:

تعرضت قرى "هوشان، شوربه نيسك، صيدا، سمية، قزعلي، وشركة الإسمنت" إلى قصف بالمدفعية والهاون والدبابات.

ب – منبج:

تعرضت قرى "تل الحمام، تل الصيادة، التوخار" إلى قصف بـ/10/ قذائف مدفعية وهاون.

- حصيلة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني:

* منطقة عفرين والشهباء:

تعرضت قرى "صوغوناكه، بينه/ إبين، مليليه، مياسه، شوارغه، مرعناز، طاط مراش، كفر نايا، إرشادية، علقمية، حربل، منغ، بيلونية، تل المضيق، زيوان، كفر ناصح، عين دقنه، شيخ عيسى، سد الشهباء، وبلدة تل رفعت"، حيث استهدف بأكثر من /200/ قذيفة مدفعية وهاون.

* إقليم الجزيرة

أ – تل تمر:

استهدفت قرى "قبور القراجنة، الكوزلية، خلف الركبة" بأكثر من /20/ قذيفة مدفعية.

ب – عامودا:

تعرضت قرى "أسدية، بوبي، محملة، ربيعات، جتل، تل كيف، شورك، الخشافية، خرزي، خانيكي، بحيرة، جرنك، الجازيا، خربة شعير، تل الورد، تل أمير، وبلدة زركان" إلى أكثر من /80/ قذيفة مدفعية، إضافة إلى استهدافها بأسلحة الدوشكا. أسفر القصف عن استشهاد مقاتل من قواتنا وجرح اثنين آخرين.

ج – قامشلو:

تعرضت قرى "نايف، تل جيهان، دوكريه، مهريكان، ملا عباس، معشوق، مزكفت، حاتمية، الحرم الأسود، زور آفا" إلى أكثر من /30/ قذيفة مدفعية ثقيلة.

* إقليم الفرات:

أ – كوباني:

تعرضت قرى "زور مغار، تلة أحمد منير، تل أحمد، زور آفا، الزيارة، كربانات، تل جيسان، تل عبري، وبلدة شيوخ فوقاني" إلى أكثر من /50/ قذيفة مدفعية.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت قرى "معلق، الدبس، صيدا، إبراهيم كردو" إلى قصف بالمدفعية والهاون.

ج – منبج:

تعرضت قرى "بوغاز، كرهيوك، وتوخار" إلى قصف بأكثر من /12/ قذيفة مدفعية.

(ف)