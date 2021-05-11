​​​​​​​قسد تكشف حصيلة الأيام الثلاثة الأولى من عملية وادي العجيج

هذا وقالت القوات في بيان نشره موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، "تواصل قواتنا عمليتها الأمنية والعسكرية في منطقة وادي العجيج بريف دير الزور الشمالي، لليوم الثالث على التوالي".

وأضافت "الأيام الثلاثة الأولى شهدت تمشيط مساحات من منطقة وادي العجيج، تمكنت فيها قواتنا بدعم من التحالف الدولي من العثور على مخابئ كان يستخدمها التنظيم الإرهابي لإخفاء عناصره والأسلحة، بالإضافة إلى الكشف عن طرق للتهريب كان يستخدمها التنظيم في تنقلات أعضائه وتحركاتهم".

وأفادت أن "قوات التحالف الدولي أطلقت خلال ساعات الليلة الفائتة عددًا من الصواريخ استهدفت مواقع في منطقة وادي العجيج والمخابئ وطرق التهريب، فيما واصلت الطائرات تحليقها في أجواء المنطقة بهدف رصد ومتابعة تحركات خلايا التنظيم".

مبينة أن "دوريات تابعة لقواتنا وقوات التحالف الدولي التقت عددًا من الأهالي من قاطني وادي العجيج ضمن المنطقة".

يشار إلى أن عملية وادي العجيج بدأت في التاسع من أيار/ مايو الجاري بدعم بري وجوي من التحالف الدولي.

(س ر)

ANHA