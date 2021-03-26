​​​​​​​قسد تكشف عن سجلات شهداء مقاومة عين عيسى

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، كشف من خلاله عن سجلات 8 مقاتلين، استشهدوا في مقاومة عين عيسى.

وخلال البيان، أكدت قسد أن قواتها وفي إطار حق الدفاع المشروع عن النفس تصدت للهجمات، ونشبت اشتباكات عنيفة مع المرتزقة وردتهم على أعقابهم.

وأشارت إلى أنه وخلال المعارك البطولية ارتقى عدد من المقاتلين إلى مرتبة الشهادة والشرف.

قوات سوريا الديمقراطية عاهدت على مواصلة درب الشهداء حتى دحر الإرهاب ومموليه وتحقيق النصر.

وسجلات الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: هركول

الاسم الحقيقي: كمال بوزان علي

اسم الأم: نهيدة عبدو

اسم الأب: بوزان

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى 23 آذار 2021

الاسم الحركي: سرخبون كوباني

الاسم الحقيقي: محمد بوزو

اسم الأم: نيروز

اسم الأب: دابان

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى 23 آذار 2021

الاسم الحركي: مظلوم كوباني

الاسم الحقيقي: أحمد شيخ نبي محمد

اسم الأم: ظريفة

اسم الأب: شيخ نبي

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى 23 آذار 2021

الاسم الحركي: عكيد متين

الاسم الحقيقي: ابراهيم مصطفى مسلم

اسم الأم: فريدة علي

اسم الأب: مصطفى

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى 23 آذار 2021

الاسم الحركي: دل بار كوباني

الاسم الحقيقي: فاضل مصطفى طربوش

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: مصطفى

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى 23 آذار 2021

الاسم الحركي: عمر خرخوري

الاسم الحقيقي: عمر حيدر إسماعيل

اسم الأم: سارة

اسم الأب: حيدر

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى 23 آذار 2021

الاسم الحركي: شورش قره موغ

الاسم الحقيقي: محمد مصطفى عيسى

اسم الأم: صديقة

اسم الأب: مصطفى

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى 23 آذار 2021

الاسم الحركي: روجهات جوليك

الاسم الحقيقي: أحمد يلماز

اسم الأم: عائشة

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى 24 آذار 2021