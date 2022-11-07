​​​​​​​قسد تكشف عن استشهاد مقاتل لها وإصابة مواطنيْن اثنين في هجوم جوي تركي بقامشلو

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الإثنين، بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه استشهاد مقاتل للقوات ومواطنين اثنين.

وجاء في نص البيان:

"تستمر هجمات الاحتلال التركي ضد أماكن المدنيين وممتلكاتهم، ويوم أمس الأحد، 06 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي ساعات المساء، وحينما كان مقاتل من قواتنا يقضي إجازته في بيته، ويتجول مع اثنين من رفاقه المدنيين، تم استهدافهم من قبل جيش الاحتلال التركي.

السيارة التي كان يستقلها مقاتلنا "ميتان شورش" ورفيقيه، استهدفت من قبل طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال التركي، ما أسفر عن استشهاد رفيق دربنا "ميتان"، وجرح المواطنين المدنيين".

وكانت مراسلتنا قد أفادت أمس، بانفجار سيارة بالقرب من مدرسة "السعادة" الخاصة على طريق الحزام الجنوبي لمدينة قامشلو.

(س ر)