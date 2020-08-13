​​​​​​​قسد تفرج عن دفعة جديدة من المعتقلين في الشدادي

تلبية لمطالب شيوخ ووجهاء العشائر ناحية الشدادي، أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن الدفعة الـ5 من المعتقلين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء في بلدات ونواحي دير الزور.

وجيه عشيرة البوعميرة، سوادي العبد الله، أشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية سلمتهم 9 معتقلين بعد الانتهاء من التحقيقات والإجراءات الأمنية اللازمة معهم.

ولفت العبد الله، أن الإفراج أتى بعد مطالبات متكررة من وجهاء وشيوخ المنطقة من قسد بإطلاق سراح ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء السورية.

ومع هذه الدفعة وصل عدد الذين تم الإفراج عنهم مع الدفعات الأخرى إلى أكثر من 500 معتقلًا، وتم تسليمهم لذويهم من كافة مناطق جنوبي الحسكة وصولًا إلى ريف دير الزور.

وتوجه العبد الله، بالشكر إلى كافة القوات الأمنية في المنطقة لتعاونهم مع شيوخ ووجهاء المنطقة و تلبية مطالبهم.

وقبل مغادرة المعتقلين مع الوجهاء إلى ذويهم تم التأكد منهم على أنهم تسلموا كافة أماناتهم بدون نقصان، وسؤالهم أمام الوجهاء عن طريقة المعاملة فترة سجنهم وما إذا أحد تعرض لهم بالسوء.

وأكد المساجين للوجهاء على حسن المعاملة وعدم تعرض أي جهة لهم بالعنف.

ويذكر أن المساجين التسعة الذين تم الإفراج عنهم هم مناطق "الشحيل، البصيرة وذيبان" وناحية الصور في ريف دير الزور.

(ب د/هـ ن)

ANHA