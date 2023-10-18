​​​​​​​قسد تفنّد ادعاءات وزارة خارجية دولة الاحتلال التركي

فنّد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) عبر تغريدة على صفحته في منصة إكس الافتراضية اليوم، ادعاءات نشرتها وزارة دفاع دولة الاحتلال التركي.

جاء في نص تغريدة المركز الإعلامي لقسد الذي نشرها اليوم:

"تدّعي وزارة دفاع دولة الاحتلال التركي أن 13 من مقاتلينا استشهدوا يومي 14 و18 تشرين الأول في شمال وشرق سوريا. ادعاءات وزارة دفاع دولة الاحتلال التركي حول خسائرنا عارية عن الصحة".

وتلجأ وزارة دفاع دولة الاحتلال التركي إلى نشر معلومات مضللة عن قوات سوريا الديمقراطية، لخدمة حربها الخاصة التي تسيّرها ضد المنطقة.

(ل م)