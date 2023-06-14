​​​​​​​قسد تفنّد ادعاءات تركية حول منبج وتل رفعت

رد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) عبر تغريدة على صفحته في منصة تويتر الافتراضية اليوم، على ادعاءات نشرتها وزارة دفاع دولة الاحتلال التركي، فندت فيها هذه الادعاءات

وجاء في نص تغريدة المركز الإعلامي لقسد الذي نشرها اليوم:

"تدّعي وزارة دفاع دولة الاحتلال التركي، أنها تسببت باستشهاد 41 من مقاتلينا في تل رفعت ومنبج منذ مساء أمس. لا توجد أي وحدات لنا في تل رفعت. وأعلن مجلس منبج العسكري نتيجة الهجمات على منبج للرأي العام. في هذه الهجمات استشهد 5 من مقاتلينا. عدد خسائرنا حسبما ورد في بيان وزارة دفاع الدولة التركية عار عن الصحة".

وتعمد وزارة دفاع دولة الاحتلال التركي إلى نشر معلومات مضللة عن قوات سوريا الديمقراطية، خدمة للحرب الخاصة التي تسيّرها الاستخبارات التركية ضد المنطقة.

(س ر)