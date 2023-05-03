​​​​​​​قسد تفكك خلية لمرتزقة داعش بريف دير الزور الشرقي

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان، اليوم، إنه: "في إطار ملاحقة فلول خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي وسلسلة عملياتها ضده؛ نفذت الوحدات الخاصة في قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، وبدعمٍ من قوات التحالف الدولي الشريكة، يوم أمس الثلاثاء، عملية أمنية في ريف دير الزور الشرقي، استهدفت خلية جديدة للتنظيم الإرهابي".

وحسب المركز، فإن العملية بدأت عبر: "فرض وحداتنا طوقاً حول مكان وجود أحد أعضاء الخلية الإرهابية في بلدة “البصيرة”، في ريف دير الزور الشرقي، ومن ثم أطلقت وحداتنا النداء له بالخروج الآمن وتسليم نفسه، فتمكنت من إلقاء القبض عليه".

وكشف المركز: "عثرت وحداتنا، بعد تفتيش المنزل الموجود فيه العنصر الإرهابي، على بعض المعدات التقنية ووثائق تثبت تورطه ونشاطه ضمن الخلايا الإرهابية".

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية على مواصلة العمليات ضد مرتزقة داعش وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي، وذلك: "لترسيخ دعائم الاستقرار وبسط الأمن في مناطق شمال وشرق سوريا، واجتثاث خلايا التنظيم الإرهابي وإحباط مخططاته الإرهابية".

(س ر)