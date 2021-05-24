​​​​​​​قسد تفكك خلايا لداعش في ريف دير الزور الغربي وتعتقل قاتلي مؤيد الرياش

هذا وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان نشره اليوم الإثنين، على موقعه الرسمي، أنه "بمشاركة قوى الأمن الداخلي، أطلقت قواتنا يوم أمس الأحد 23 أيار عملية أمنية واسعة استهدفت خلايا لإرهابيي داعش في منطقة جزرة بو حميد في ريف دير الزور الغربي والمخيّمات العشوائية في محيطها".

مبينًا أن العملية "انطلقت بناء على مناشدات الأهالي بعد ازدياد عمليات داعش وأطراف أخرى استهدفت وجهاء وشيوخ المنطقة وكذلك موظفي المؤسسات الخدمية والكوادر العلمية".

وبحسب المركز، فإن العملية "شملت أكثر من 53 نقطة من بينها خيم للنازحين استغلها إرهابيو داعش للتخفي وصناعة العبوات الناسفة وتجنيد الإرهابيين".

وأضاف "خلال العملية، تمكنت قواتنا من القبض على 24 إرهابيًّا من بينهم ثلاثة إرهابيين نفذوا عملية اغتيال عضو المجلس التشريعي لدير الزور مؤيد الرياش الأربعاء الماضي، وكذلك عدد آخر ممن تورطوا في عمليات إرهابية أخرى خلال عطلة عيد الفطر".

مؤكدًا إفشال قواتهم لـ "عدد من خطط العمليات الإرهابية"، ومضى المركز في بيانه قائلًا: "كما استولت القوات على عدد كبير من القنابل اليدوية وأسلحة الكلاشينكوف، أسلحة معدنية حادة، أجهزة الاتصالات الفضائية، أوراق ثبوتية ومخططات لبعض العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى ألبسة عسكرية متنوعة، والمواد المخدرة".

واختتم بالقول: "قواتنا تؤكد على كفاحها الدائم ضد خلايا داعش والأطراف الأخرى التي تريد العبث بأمن واستقرار المنطقة ومنعهم من إعاقة عمليات البناء والتنمية التي تقوم بها مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

(س ر)

ANHA