​​​​​​​قسد تفكك ألغاماً في ريف دير الزور

بعد توجيه بلاغ من أحد سكان بلدة حوائج بو مصعة إلى الجهات المختصة في قوات سوريا الديمقراطية بالاشتباه بوجود جسم غريب على جانب الطريق، سارعت فرق هندسة الألغام في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي إلى الموقع وتمكنت من تفكيك ألغام موجهة زرعت على حافة الطريق في بلدة حوائج بو مصعة بريف دير الزور الغربي.

وتشهد المنطقة عملية "تعزيز الأمن" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية، في الـ 27 من آب الفائت، ضد خلايا مرتزقة داعش، وتجار ومروجي المخدرات والخارجين على القانون، والمخربين، بناء على طلب وجهاء وشيوخ العشائر.

(ل م)