​​​​​​​قسد تعزي عائلات ضحايا قوات حكومة دمشق وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم الإثنين، برقية تعزية لعائلات ضحايا قوات حكومة دمشق، جاء فيها:

"تتقدم القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بأحر التعازي لعائلات ضحايا الجيش السوري الذين فقدوا حياتهم خلال القصف الوحشي التركي على مناطق في شمال وشرق سوريا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

ونحن إذ نعبر عن تعازينا وتضامننا مع ذوي الضحايا، فإننا نذكر الشعب السوري بمخططات الاحتلال التركي ومرتزقته في احتلال الأراضي السورية وتوطين المجموعات الإرهابية فيها، واستهداف كل القوى الرافضة للمشاريع الاستعمارية التركية.

إننا على ثقة تامة، بأن تكاتف الشعب السوري ووحدته وشجاعته المعهودة بوجه عصابات تركيا ستبقى هي الحالة الطبيعية للتاريخ والمجتمع السوري التي ستحافظ عليها قواتنا وتستند إليها في إزالة الاحتلال ومرتزقته من المناطق السورية المحتلة".

(ف)