​​​​​​​قسد تعتقل ثلاثة من متزعّمي داعش في الرقة

وذكرت القوات على موقعها، اليوم الأحد، أن "الوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية، وبدعم من قوات التحالف الدولي، نفّذت ثلاث عمليات أمنية بشكل متزامن في القسمين الشرقي والغربي من مدينة الرقة، وفي الامتداد الجنوبي للمدينة، تمكنت خلالها من القبض على 3 مطلوبين من متزعّمي خلايا داعش".

وأضافت أن المتزعّمين "ينشطون في إخفاء عناصر التنظيم ونقلهم والتخطيط للاغتيالات وتنفيذها داخل المدينة وفي ريفها، وهم كانوا سابقاً مشاركين في معارك في صفوف التنظيم الإرهابي ضمن مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا".

وأوضحت القوات، أن هذه العملية تأتي "ضمن المهام المشتركة لقوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، ضد خلايا تنظيم داعش والخلايا الإرهابية، التي تسعى لضرب جهود الأمن وزعزعة الاستقرار داخل مناطق شمال وشرق سوريا".

(س ر)

ANHA