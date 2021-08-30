​​​​​​​قسد تعتقل مرتزقين اثنين من داعش في جديد عكيدات استهدفا المدنيين بدير الزور

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، على موقعها الرسمي إن "وحدات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على مرتزقين اثنين من داعش شاركا في عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت قواتنا والمدنيين في دير الزور".

ووفقاً للموقع الرسمي، فإن العملية تمت "بدعم جوّي من التحالف الدولي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، حيث مشّطت الوحدات خلال اليومين الماضيين مساحات كبيرة من المنطقة لتعقب الخلايا الإرهابية وتطهير المنطقة منها، وذلك بعد قيام الخلايا الإرهابية باستهداف دورية لقواتنا قبل يومين".

وضبطت الوحدات أوراق ثبوتية ومستندات كانت بحوزة المرتزقين، بحسب الموقع.

(س ر)

ANHA