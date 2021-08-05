​​​​​​​قسد تعقيباً على مجزرة الصفاوية: تركيا تصر على التصعيد وخلق مناخ للتوغل واحتلال الأراضي السورية

ارتكب الاحتلال التركي ومرتزقته أمس الأربعاء مجزرة بحق عائلة من قرية الصفاوية بريف عين عيسى الشرقي راح ضحيتها أب و3 من أطفاله وإصابة زوجته وابنته بجراح بليغة، بعد قصف منزلهم.

القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، أصدرت صباح اليوم بياناً للرأي العام، أدانت من خلاله المجزرة، وقالت " نؤكد على حقنا في الدفاع المشروع وحماية شعبنا ومناطقنا ضد تلك الاعتداءات".

القيادة العامة لقسد قالت "إن ما حدث يؤكد إصرار تركيا في التصعيد وخرق واضح للاتفاقيات السابقة مع الأطراف الدولية المعنية وفي مقدمتها روسيا وأمريكيا.

وجاء في نص البيان: "في انتهاك جديد، أضاف جيش الاحتلال التركي جريمة أخرى إلى سلسلة جرائمه تجاه شعبنا في شمال وشرق سوريا، حيث تسبب قصف الدبابات التركية لقرية الصفاوية في ريف عين عيسى الشرقي المكتظة بالمدنيين من سكانها ومهجّري تل أبيض باستشهاد أربعة مدنيين من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال".

البيان تابع بالحديث عن الإصرار التركي باحتلال المزيد من الأراضي السورية" هذه الجريمة البشعة، تؤكد على الإصرار التركي في التصعيد ومواصلة تهجير السكان الأصليين من مناطقهم وخلق مناخ آخر للمزيد من التوغل واحتلال الأراضي السورية، في خرق واضح للاتفاقيات السابقة مع الأطراف الدولية المعنية وفي مقدمتها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".

القيادة العامة أدانت الجريمة وتقدمت بالعزاء لذوي الضحايا ودعت الضامن الروسي لتحمل مسؤولياته ووقف الانتهاكات التركية وتقديم مرتبكي الجرائم إلى المحاكم الدولية ، وأضاف البيان "إننا، في الوقت الذي ندين فيه هذه الجريمة، فإننا نعزي عائلة الضحايا وشعبنا، وندعو الضامن الروسي إلى تحمّل مسؤولياته ووقف الانتهاكات التركية، ونؤكد على حقّنا في الدفاع المشروع وحماية شعبنا ومناطقنا ضد تلك الاعتداءات، كما ندعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى متابعة السجل السيء للدولة التركية ومرتزقتها فيما يخصّ حقوق الإنسان في المناطق المحتلة وتقديم مرتكبي الجرائم إلى المحاكم الدولية".

(سـ)