​​​​​​​قسد تعقد اجتماعاً مع شيوخ ووجهاء عشائر منطقة الفرات لبحث المستجدات العسكرية والسياسية

حضر الاجتماع قياديون في قوات سوريا الديمقراطية وعضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، جيا فرات وشيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، جيا فرات، كلمة ركز فيها على أهمية تكاتف شعب المنطقة بكافة مكوناته وأطيافه ووقوفه إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في مجابهة هجمات الاحتلال التركي.

وأوضح جيا فرات في كلمته أن "القوّات العسكرية مستعدة من الناحية التنظيمية والعسكرية الميدانية والدبلوماسية والتي تعتبر من أهم الأسباب الرادعة للعدوان التركي"، وأكد على أن القوّات "سترد على أيّ عدوان بكافة السبل والإمكانات العسكرية المتاحة، ولن تتردد في حماية شعب المنطقة وأراضيه".

كما نوّه جيا فرات إلى الأساليب الخبيثة التي يلجأ إليها الاحتلال بهدف بث الفتن والمشاكل بين مكونات المنطقة وخاصة من خلال الحرب الخاصة وتجنيد العملاء والجواسيس، مؤكداً أن قواتهم ستلاحق كلّ من يتعاون مع الاحتلال أو يعمل معه ضد شعبه وأرضه، موضحاً أهمية عملية "القسم" المستمرة التي ألقت القبض على الكثير من العملاء والجواسيس.

وأشار عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية إلى المشاكل والعوائق التي تعترض الناس في حياتهم اليومية وخاصة تلك المتعلقة بالخدمات الأساسية، مؤكداً على المساعي الحثيثة التي تبذلها القوات ضمن خطط التنمية لمساعدة الإدارة الذاتية في الارتقاء بمستوى الخدمات وتسيير حياة الأهالي وسبل العيش.

كما تطرق جيا فرات إلى التفاهمات العسكرية مع قوّات حكومة دمشق والتي تندرج في إطار النية المشتركة للتصدي للعدوان التركي المحتمل.

وأشاد جيا فرات بمواقف العشائر الثابتة خلال الفترة الماضية الرافضة للتهديدات التركية، مؤكداً على أن الاحتلال فشل سياسياً وعسكرياً واستخباراتياً بمواجهة الإرادة المشتركة لمكونات المنطقة والقوات العسكرية، داعياً العشائر إلى بذل المزيد من الجهود للمشاركة في جهود تحسين أوضاع المنطقة من كافة النواحي.

ووجه عضو القيادة العامة لقوّات سوريا الديمقراطية جيا فرات كافة المؤسسات العسكرية والأمنية بحلّ المشاكل والنواقص التي أشار إليها الشيوخ والوجهاء بما لا يؤثر على سير العمل.

من جانبهم، أكد وجهاء وشيوخ العشائر على مواقفهم الثابتة في الوقوف إلى جانب قوّات سوريا الديمقراطية في أي قرار تتخذه بمواجهة كافة التهديدات، وفي مقدمتها تهديدات الاحتلال التركي، مشددين على ضرورة إشراك العشائر في القرارات المتعلقة بحماية المنطقة وفتح المجال أمامها وخاصة في الجبهات الأولى للقتال.

وأشار الوجهاء إلى المشاكل المتعلقة بتقاعس أعضاء بعض المؤسسات الخدمية في أداء واجبهم وتأثير ذلك على حياة الناس، داعين القيادة العامة إلى التدخل وحلها بأسرع وقت ممكن ومحاسبة المتقاعسين ضمن الأصول الرسمية والتنظيمية.

(أع/خ)

ANHA