​​​​​​​قسد تعلن إنهاء حملة التمشيط التي أطلقتها في وادي العجيج بريف دير الزور

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بهذا الخصوص قالت فيه: "أنهت قواتنا اليوم الأربعاء 12 أيار، عملية تمشيط مناطق في وادي العجيج بالريف الشمالي الشرقي لدير الزور".

وأضافت: "العملية التي جرت بدعم من التحالف الدولي برياً وجوياً، استمرت لمدة 4 أيام ترافقت مع تحليق مستمر لطائرات التحالف الدولي في أجواء المنطقة، وتنفيذ ضربات صاروخية استهدفت مواقعاً محددة تستخدمها خلايا من التنظيم".

وأردف البيان: "تمكنت القوات من تمشيط أجزاء من منطقة وادي العجيج بهدف الكشف عن طرق التهريب التي يستخدمها تنظيم داعش في التنقل داخل شمال وشرق سوريا، وفي تنقل الخلايا الإرهابية من وإلى العراق، حيث تمت السيطرة عليها ومنع التنظيم الإرهابي من الاستفادة منها، وكذلك تمّ الكشف عن عدد من المخابئ التي كان يتوارى فيها عناصر من التنظيم، ويستخدمها كذلك لإخفاء أسلحة ومعدات خلال تنقلها بين العراق وشمال وشرق سوريا، حيث تمّ تدمير 12 منها".

وختم البيان بالقول: "وعلى الصعيد ذاته أجرت القوات خلال العملية، دوريات بالقرب من الحدود مع العراق، وفي مناطق محاذية لنهر الفرات، والتقت بعدد من أهالي المنطقة مؤكدة على تنفيذ العملية لحمايتهم من خلايا داعش النشطة في المنطقة".

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ANHA