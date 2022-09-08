​​​​​​​قسد تعلن استشهاد مقاتلين اثنين في اشتباك مسلح مع خلية لداعش بمخيم الهول

قالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، نشر على صفحتها الرسمية "ارتقى اثنان من مقاتلينا متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها خلال اشتباك مع خلية مسلّحة كانت ترتدي زيّ النساء تابعة لمرتزقة داعش في القطاع الخامس في مخيم الهول ليل الخميس.

وكانت خلية إرهابية تابعة لمرتزقة داعش تتكون من سبعة مرتزقة، بينهم امرأتان، كانت تحاول الفرار من المخيم، حيث تدخلت قوى الأمن الداخلي بمساندة من قوّاتنا لمنعهم من الفرار، لتبادر الخلية الإرهابية بعد تطويقها، إلى إطلاق النار على قواتنا التي ردّت بالمثل، حيث قُتل خلال الاشتباك مرتزق كان يرتدي زيّ امرأة، وإلقاء القبض على ستة آخرين بينهم امرأتان، وضبط قطعتي سلاح من نوع AK – 47، وحزام ناسف.

قواتنا المساندة لحملة "الإنسانية والأمن" تؤكد مجدداً مواصلتها تقديم الدعم والمساندة لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا حتى تحقيق أهداف الحملة وتخليص قاطني المخيّم من شر وإرهاب عناصر خلايا داعش.

سينشر المركز الإعلامي سجّل الشهيدين خلال فترة لاحقة".

(م)