​​​​​​​قسد تعلن انتهاء المرحلة الأولى لحملة ردع الإرهاب باعتقال 110 مرتزقاً

ونظمت قوات سوريا الديمقراطية اليوم، مؤتمراً صحفياً حول نتائج حملة ردع الإرهاب التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية بتاريخ 4 حزيران الجاري في ريفي الحسكة ودير الزور ضد خلايا مرتزقة داعش.

الناطقة باسم مجلس دير الزور العسكري ليلوى العبدالله قرأت البيان الذي أصدرته قوات سورية الديمقراطية بصدد الحملة، وجاء فيه:

"بدأت حملة ردع الإرهاب بتاريخ 4 حزيران 2020 في الجغرافية الممتدة من ريف الحسكة الجنوبي في منطقة الدشيشة المتاخمة للحدود العراقية والممتدة إلى تخوم منطقة الباغوز تماشياً مع نهر الفرات والخابور في ريف ديرالزور، وانتهت مرحلتها الأولى بتاريخ 10 حزيران 2020.

وبتنسيق عسكري بين قواتنا والحكومة العراقية وبمشاركة قوات التحالف، لتأمين المناطق الحدودية والحفاظ على السلم الأهلي وتأمين حياة الناس من هجمات خلايا داعش التي ازداد نشاطها مؤخراً، مشطت قواتنا ما يقارب 175 كم طولاً و60 كم عرضاً، شملت أكثر من 150 قرية ومزرعة.

وداهمت قوات الكوماندوس والتحالف 65 موقعاً وهدفاً لخلايا داعش، وخلال عمليات المداهمة والتمشيط ألقت قواتنا القبض على 110إرهابياً ومشتبهاً به بالتعامل مع الخلايا.

كما واستولت قواتنا على كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة من بينها مسدسات بكواتم للصوت وضبطت كميات من المواد التي تدخل في صنع المتفجرات وكميات كبيرة من مواد متفجرة محلية الصنع.

خلال عمليات التمشيط تعرضت فرقة من قواتنا لمقاومة من إحدى الخلايا وتعاملت قواتنا معها بشكل عسكري، وتمت السيطرة على الوضع.

ولا توجد خسائر أو إصابات في صفوف قواتنا خلال فترة الحملة".

ANHA