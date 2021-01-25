​​​​​​​قسد تعلن اعتقال خلايا لداعش بريفي دير الزّور وقامشلو

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بهذا الشأن قال فيه:

"شنّت قواتنا وقوات التحالف الدولي عمليتين منفصلتين ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي في بلدة الشحيل بريف دير الزور وتل حميس بريف قامشلو.

الأولى بتاريخ 24 كانون الثاني الجاري في بلدة الشحيل حيث اعتقلت 4 من أفراد خلية إرهابية ومصادرة أسلحتهم ومعداتهم.

والعملية الثانية بتاريخ 25 كانون الثاني / يناير 2021 في بلدة تل حميس بريف قامشلو ضد خلية لتنظيم داعش، اعتقل خلالها أحد إرهابيّي داعش كان يساعد العائلات على الفرار من مخيم الهول صودرت بحوزته معدات تقنية".

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ANHA