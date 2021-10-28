​​​​​​​قسد تعلن اعتقال أحد عملاء الاستخبارات التركية في دير الزور وتنشر اعترافاته

ونشر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية بياناً حول اعتقال عميل الاستخبارات التركية وأرفقته بفيديو لاعترافات العميل، وقال المركز الإعلامي لقسد:

"إلى جانب الهجمات العسكرية التي يشنها الاحتلال التركي ضد مناطقنا الآمنة في شمال وشرق سوريا، لجأ الاحتلال إلى تجنيد العملاء وتنفيذ العمليات الإرهابية من خلالهم، وقد أعلنا خلال الفترة السابقة عن عدد من تلك العمليات الإرهابية.

بتاريخ السادس من تشرين الأول الجاري، اعتقلت الوحدات الخاصة التابعة لقواتنا أحد عملاء الاستخبارات التركية MIT ويدعى جميل حسن الرحيم، وذلك بعد عملية مراقبة دقيقة خلال الفترة الماضية.

تم تجنيد المرتزق جميل من قبل شقيقه صدام الذي يعمل مع الاستخبارات التركية، حيث خطط لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية كالاغتيالات والتفجيرات ضد قواتنا، كما زود الاستخبارات التركية بإحداثيات للنقاط العسكرية العائدة لقواتنا وتصوير الأماكن الأمنية الحساسة.

وفيما يلي اعترافات المرتزق جميل الرحيم مرفقاً بالأدلة والثبوتيات المصورة."