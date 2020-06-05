​​​​​​​قسد مستمرة بملاحقة خلايا داعش واعتقال 21 مرتزقاً حتى الآن



تواصل قوات سوريا الديمقراطية حملتها العسكرية التي أطلقتها ضد خلايا مرتزقة داعش في ريفي الحسكة ودير الزور، لليوم الثاني على التوالي.

وانطلقت الحملة يوم أمس، من بلدة الدشيشة جنوب شرق مدينة الحسكة، من 3 محاور سيتم فيها تمشيط ريف الحسكة، وتسير باتجاه نهر الفرات حتى تصل شمال شرق دير الزور.

وأفاد مراسلونا الذين يتابعون الحملة أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من إلقاء القبض على 21 مرتزقاً، خلال مداهمتها أوكار المرتزقة يوم أمس.

هذا وقد جاءت هذه الحملة بعد أن ازداد نشاط خلايا داعش في الفترة الأخيرة، مستغلين ظروف الحظر لمنع تفشي وباء كورونا وارتكابهم عدة جرائم بحق المدنيين والعسكريين، وجاءت أيضاً بناء على مناشدات شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة لحمايتهم من تلك الخلايا.

ويشارك في هذه الحملة 6 آلاف مقاتل ومقاتلة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة وقوات الكوماندوس بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي الموجودين على الأرض، إضافة إلى دعم جوّي من قوات التحالف.

(أ م/ح)

ANHA