​​​​​​​قسد لبّت النداء بالقول والفعل

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تمشيط كامل بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي من المجموعات لمرتزقة والعناصر الإجرامية ومرتزقة نواف البشير.

خاضت قوات سوريا الديمقراطية مساء أمس، معارك عنيفة في بلدة البصيرة في الريف الشرقي لدير الزور ضد الخلايا النائمة التابعة لمرتزقة داعش والعناصر الإجرامية ومرتزقة نواف البشير، وتمكنت من تطهير البلدة من كافة العناصر التخريبية والإجرامية والمرتزقة.

وفي ساعات الصباح، باشرت القوات عملية تمشيط ضمن البلدة، بالإضافة إلى إزالة الألغام التي زرعها العناصر الإجرامية والتخريبية ومرتزقة داعش ونواف البشير.

عملية التطهير جاءت بعد مناشدة ملحّة من أهالي بلدة البصيرة لقوات سوريا الديمقراطية الإسراع في تطهير البلدة، ولبّت قوات سوريا الديمقراطية النداء.

وقالت في بيان: "وصلتنا مناشداتكم ودعواتكم لقوّاتنا بضرورة التخلص من المجموعات المسلحة الدخيلة التي عاثت فساداً خلال الأيام الماضية في المنطقة، ودمرت ونهبت المؤسسات الخدمية بما فيها مؤسسات المياه والبلديات، وضربت الأمان وحاولت خلق الفتن والمشاكل دون حساب العواقب".

(أ ب)