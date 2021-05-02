​​​​​​​قريلان: مقتل أكثر 120 جندي تركي

وكشف قريلان عن هذه المعلومات في خطاب موجه عبر اللاسلكي لقوات الكريلا في آفاشين وزاب ومتينا بمناسبة عيد العمال في الأول من أيار الحالي.

وقال قريلان "وفقاً للمعلومات التي يقدمها رفاقنا، استشهد 4 من رفاقنا الأبطال في منطقة آفاشين وهم جياكر، دلشير، أكين واسيا. وفي منطقة غاري استشهد الرفيق دلكش ونستذكرهم جميعًا بكل احترام وتقدير".

وأضاف " لقد أحبط مقاتلونا جميع تكتيكات وتقنيات العدو، وكذلك الهجمات الجوية والبرية. وبحسب المعلومات التي قدمها الرفاق ، قُتل حتى الآن أكثر من 120 من جنود العدو، وأُعطبت طائرتان مروحيتان. هذه النتائج عظيمة وليست بالأمر السهل. الآن علينا أن نتعلم دروساً مهمة من هذه الأيام الثمانية من المقاومة العظيمة التي يخوضها مقاتلونا الأبطال. ما هي الأمور التي لم نقم بها في الحرب المستمرة منذ 8 أيام؟ يجب أن نحدد هذه الأمور ونتصرف وفقاً لذلك. يجب علينا معالجة أوجه القصور لدينا، هذا موضوع هام، لأننا سنحقق النصر في حال تلافيها".

(م)