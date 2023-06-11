​​​​​​​قريباً تبدأ محاكمة مرتزقة داعش الأجانب

قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في 11 حزيران، وعبر بيان، البدء بتقديم مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم.

الرئيس المشترك لدائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان ملا إبراهيم صرح لوكالتنا بأن: "كافة عناصر داعش الموجودين في مراكز الاحتجاز في شمال وشرق سوريا سيتم محاكمتهم وعددهم يفوق الآلاف".

وكشف ملا إبراهيم أن المرتزقة الذين سيتم محاكمتهم: "هم من جنسيات مختلفة، أوروبية وعربية وإقليمية من قرابة 60 دولة من كافة أرجاء العالم".

وأوضح ملا إبراهيم: "المحاكم ستنظم عن طريق محكمة الدفاع عن الشعب وتحت سقف مجلس العدالة الاجتماعية".

وبيّن ملا إبراهيم أن الاجتماعات مستمرة بين مجلس العدالة الاجتماعية ومحكمة الدفاع عن الشعب لإعداد لوائح تسلسلية للمحاكم التي ستنظم في شمال وشرق سوريا لمحاكمة مرتزقة داعش.

وعن موعد انطلاق محاكمتهم ومكانها، نوّه ملا إبراهيم: "في الأيام القليلة القادمة ستنطلق جلسات المحاكمة، وسيكون هناك بيان للإدارة الذاتية حول مكانها وزمانها".

وبإمكان وسائل الإعلام الحضور وتغطية جلسات محاكمة مرتزقة داعش وتصويرها بشكل كامل، وقال ملا إبراهيم: "هذا دليل على مدى شفافية الإدارة الذاتية في إظهار الحقائق كما هي".

وأكد ملا إبراهيم أنه بإمكان أسر ضحايا مرتزقة داعش حضور جلسات المحاكمة.

وحسب جوان ملا إبراهيم، ستتم محاكمة مرتزقة داعش بموجب القوانين المعمول بها في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى قانون الإرهاب والقوانين ذات الصلة في المحافل الدولية والمجتمع الدولي بشكل عام.

ونوّه ملا إبراهيم: "أن الإدارة الذاتية اتخذت هذا القرار بعد تغاضي الدول المعنية التي لها مواطنين ضمن صفوف مرتزقة داعش المحتجزين في مراكز الاحتجاز عن النداءات التي أطلقتها الإدارة الذاتية".

وأكد الرئيس المشترك لدائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان ملا إبراهيم: "نداؤنا مستمر للدول التي تريد استلام رعاياها ونحن مستعدون لتقديم كافة التسهيلات في هذا الصدد".

(أ ب)

ANHA